Marshall présente Emberton, une enceinte pour les aventuriers

Marshall continue d'étoffer son offre d'enceintes nomades, avec cette toute nouvelle Emberton. Un modèle (très) compact qui promet malgré tout un vrai « son Marshall », le tout à 360° via la technologie True Stereophonic.

Cette enceinte est également résistante à l'eau (IPX7), et son autonomie atteint les 20 heures selon le constructeur (et qui se recharge via un câble USB Type-C). Un indicateur visuel sur le haut de l'enceinte permet de vérifier son niveau de charge.