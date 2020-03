Marshall Uxbridge : une mini-enceinte connectée au design rock

© Marshall

Lire aussi :

Test Marshall Monitor II ANC : Le casque audio de la maturité

Une mini enceinte à gueule d'ampli

La petite Uxbridge entourée de la Stanmore et de la Acton © Marshall

© Marshall

30 W de gros son ?

© Marshall

© Marshall

Source : Communiqué de presse

Un petit modèle au prix dans la moyenne de ceux des enceintes connectées, qui n'oublie pas l'identité Marshall en adoptant un design agréable et singulier.Annoncée en version Alexa ou en version Google Assistant (et pas les deux à la fois), l'enceinte intelligente Uxbridge propose de combiner puissance et compacité dans un produit uniquement sédentaire et orienté Multiroom. Pas de batterie donc, il faudra rester sur secteur.La Uxbridge, disposant d'une connexion Wi-Fi dual band (802.11 a/b/g/n et ac), est compatible avec les protocoles Airplay 2 et Spotify Connect. Pour le reste des options de lecture, il faudra passer par l'application dédiée Marshall Voice. Nous ne manquerons pas de détailler les options de lecture à l'occasion d'un test.Pour dépanner, le produit conserve une puce Bluetooth 5.0 , sans que Marshall ne précise de compatibilité multipoints, ou de codecs compatibles. Aucun mot non plus au sujet d'autres entrées, jack ou numérique.Que ce soit dans sa version Google Assistant ou Alexa, la Uxbridge utilise un système de deux microphones avec contrôle du bruit, afin de mieux isoler la voix. Cette disposition en multi-micro devient largement la norme, permettant notamment de continuer à utiliser toutes les fonctions de l'enceinte connectée, même lorsqu'elle diffuse de la musique.Soyons clair, les 30 W annoncés de l'amplificateur classe D n'ont rien d'impressionnants sur la papier, d'autant plus que la qualité dépendra énormément des haut-parleurs. Ici, Marshall ne prend pas la peine de tester un son 360 ou stéréo. La Uxbridge fonctionne en pur mono, utilisant un haut-parleur grave/médium et un tweeter (aigus) pour une réponse en fréquence annoncée de 54 Hz - 20 kHz et une puissance sonore maximale de 96 dB (mesuré à 1 m), ce qui semble à priori très honnête.Malgré sa taille réduite de 128 x 168 x 123 mm pour un poids de 1,39 kg, l'enceinte intègre, en plus du réglage sonore et d'un bouton de lecture, un contrôle des basses et des aigus. Chaque bouton de réglage prend la forme d'une élégante tige aux accents laitonnés, tout à fait dans l'esthétique caractéristique de la marque.On ne va pas se le cacher, le produit est avant tout intéressant de par son design. Ainsi, une bonne surprise sur le plan sonore en ferait vite un petit incontournable du genre.Annoncée en finition noire ou blanche pour 200 euros, la Uxbridge sera disponible d'ici le 8 avril en version Alexa, et début juin en version Google Assistant.