Mais l’argument massue du modèle est immanquablement son prix, s’établissant à 299 euros. Ce prix, assez élevé dans l’absolu, reste largement inférieur aux 449 - 499 euros des créations haut de gamme actuelles de chez Sony, Sonos et Bose, surtout en prenant en compte la conception ouvertement plus premium. Ce casque, annoncé en deux coloris (noir et gris), sera disponible en prévente le 4 juillet, et disponible à la vente le 15 juillet.