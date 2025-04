Aux manettes, on retrouvera une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro. Un modèle de milieu de gamme, dont on a déjà pu éprouver un cousin (la Dimensity 7300 Extreme) sur le POCO X7, et qui devrait logiquement permettre au CMF Phone 2 Pro de prendre de la hauteur sur son segment de marché. Il sera lancé avec une batterie de 5000 mAh, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.