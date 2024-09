On vous a vendu la mèche en titre : le Nothing Phone (2a) Plus sera disponible le 10 septembre prochain. Les précommandes ouvriront dès demain à 11h. Le nouveau smartphone de milieu de gamme se déclinera dans deux coloris : gris ou noir. Une unique configuration est au programme, intégrant 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Elle sera affichée à 449€, soit 50€ de plus que le Phone (2a) à son lancement.