On connaît le prix, les coloris et la fiche technique du Nothing Phone (1) avant son officialisation

D'après le site Rootmygalaxy, en collaboration avec le leaker passionategeekz, le mobile tant attendu par les passionnés sera disponible en deux coloris : noir et blanc.

La marque va également proposer plusieurs variantes de mémoire, entre 8 et 12 Go de RAMn et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. La configuration de base à 8/128 Go serait vendue un peu moins de 400 dollars. Le prix passerait aux alentours de 420 dollars pour doubler le stockage à 256 Go, et le tarif de la version la mieux équipée (12/256 Go) atteindrait 460 dollars.

Bien entendu, le jeu des conversions et des taxes complique les estimations pour connaître le prix du Nothing Phone (1) en euros. On espère obtenir l'information le 12 juillet prochain pour son lancement, en espérant qu'il ne s'agisse pas que d'un lancement pour le marché indien.