Une photo du smartphone de Nothing dans la nature, Carl Pei est fier de montrer sa création

Une rumeur s'était répandue lors du Mobile World Congress 2022, selon laquelle le fondateur de la start-up Nothing (et ex-fondateur de OnePlus) avait présenté un prototype de ce qui pourrait être le premier smartphone de la marque. À l'époque, on tenait seulement l'information de quelqu'un qui prétendait l'avoir vu.

Cette rumeur s'était confirmée peu à peu, notamment grâce à Techcrunch qui semblait disposer d'informations sur une sortie probable du smartphone Nothing le mois prochain, après une année de travail de la part de l'entreprise. Des tweets de Carl Pei et Enrico Salvatori (dirigeant de Qualcomm) ont également nourri cette rumeur.

Et bien… une nouvelle photo vient de « fuiter » sur le compte Twitter du blogueur américain Evan Blass (@ev_leaks), montrant Carl Pei avec le prototype du smartphone Nothing.