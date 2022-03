Nothing pourrait dévoiler son premier smartphone le mois prochain

Pendant que certaines marques quittent le marché très compétitif des smartphones (LG a notamment quitté l'industrie l'année dernière), Nothing semble vouloir y pénétrer. Cela dit, le lancement du smartphone Android Nothing n'aurait rien de surprenant. Carl Pei était l'un des co-fondateurs de OnePlus et a travaillé sur plusieurs des produits les plus appréciés de la marque.

« Nothing travaille sur un smartphone depuis plus d'un an et prévoit de le dévoiler d'ici le mois prochain », selon les explications de TechCrunch, qui semble tenir l'information de source sûre.

Les réseaux sociaux semblent aussi le confirmer petit à petit. Nothing avait tweeté en février « Le mois de mars sera fun ! ». Ce n'est pas tout, Enrico Salvatori, l'un des dirigeants européens de Qualcomm qui conçoit les puces Snapdragon, a tweeté une photo où il serre la main de Carl Pei, avec la légende « Hâte de travailler ensemble ». Cela laisse donc croire que Nothing s'équipera chez Snapdragon pour sa puce principale.