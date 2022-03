TCL dévoile pas moins de 5 nouveaux téléphones pour le marché européen

Le MWC est donc l'occasion de découvrir les TCL 30 5G (249 euros), TCL 30+ (199 euros), TCL 30 (179 euros), TCL 30 SE (149 euros) et TCL 30 E (139 euros). Seul le 30 E, modèle le plus abordable, fait l'impasse sur un triple module photo arrière dopé à l'IA, pour se contenter d'un double module. On apprend en revanche que les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 pourront profiter, contrairement aux TCL 30 SE et 30 E, d'une recharge rapide 18 W.

Pour rentrer un peu plus dans le détail des spécifications annoncées, le modèle le plus « premium » de cette nouvelle portée, le TCL 30 5G, se pare d'une compatibilité 5G, d'une caméra frontale ultra grand-angle et d'un grand écran Full HD+ AMOLED (60 Hz). L'appareil est pour le reste animé par un SoC MediaTek Dimensity 700 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensibles via micro SD).

Un peu plus abordables, les TCL 30+ et TCL 30 reprennent les mêmes caractéristiques, mais sans 5G et avec un SoC MediaTek Helio G37 un peu moins performant. Le TCL 30 fait aussi l'impasse sur la caméra frontale ultra grand-angle de son grand frère. Engadget note enfin que les TCL 30 SE et 30 E se contentent pour leur part d'un écran plus petit (6,52 pouces) et d'un SoC MediaTek Helio G25, encore moins rapide.