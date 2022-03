TCL ne veut pas se faire distancer et annonce deux tablettes à tout petit prix

De son côté, la TCL Tab 10S 5G a de plus beaux atouts. Toujours avec un écran 10,1 pouces avec un affichage IPS, elle profite quant à elle d’une définition Full HD (1 200 x 1 920 pixels), d’une puce MT8771 de MediaTek plus performante et d’une compatibilité 5G. On passe ici à 4 Go de RAM, à un espace de stockage de 64 Go, lui aussi extensible à 256 Go, et à Android 12 .