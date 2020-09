Google annonce la version Go d'Android 11 pour les smartphones avec 2 Go de RAM

Tout l’objet d’Android Go est de pouvoir être installé sur des appareils peu puissants. On note toutefois que Google n’a pas su faire aussi bien que l’an dernier, puisque Android 11 Go demande désormais 2 Go de mémoire vive au minimum, contre 1,5 Go pour Android 10 Go. Autrement dit : un appareil aujourd’hui compatible avec Android 10 Go pourrait bien ne pas pouvoir être mis à niveau.

Qu’à cela ne tienne, Google promet que les applications se lanceront 20% plus rapidement sur Android 11 Go qu’elles ne le faisaient sur Android 10 Go. De quoi offrir à un smartphone vieillissant une petite cure de jouvence.

Au site The Verge, Google a néanmoins précisé que l’intégration d’Android 11 Go sur les smartphones était laissée à l’appréciation des constructeurs. Aussi, nous ignorons pour l’heure quels modèles pourront bénéficier de cette nouvelle version.