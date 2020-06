Sur Android 11, le bouton d’alimentation va se doter de fonctions supplémentaires

Après qu’une première version bêta d’Android 11 a fuité sur la toile, quelques fonctionnalités inédites se dévoilent. Et surprise, le bouton d’alimentation fait peau neuve.

C’est Mishaal Rahman, de XDA-Developers, qui a tweeté les principales images. Comme on le remarque, la petite interface d’Android 10 laisse place à une nouvelle formule en plein écran. Les boutons standards pour les appels d’urgence et la mise en veille sont donc décalés vers le haut. Cela permet de loger les nouvelles commandes pour les appareils intelligents, mais aussi pour votre portefeuille numérique, qui contient vos cartes de crédit et de fidélité.