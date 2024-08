Cette nouvelle page est plus exactement logée dans la section des appareils connectés. Elle se manifeste dès lors qu'un écran vient se brancher à un téléphone. En plus de pouvoir démarrer ou arrêter la mise en miroir sans déconnecter leur appareil mobile de l'écran externe (via le bouton à bascule « Utiliser l'écran externe »), les utilisateurs pourront dorénavant accéder à deux options supplémentaires : « Résolution d'affichage » et « Rotation ».