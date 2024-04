Android 15 bêta 1 est disponible au téléchargement, tout ce qui change et comment l'installer

Cette première version d'Android 15 ne renverse pas la table et ne propose aujourd'hui que quelques améliorations et nouveautés à se mettre sous la dent. Google se garde probablement quelques annonces pour la Google I/O 2024, sa conférence consacrée aux nouveautés logicielles qui se tiendra le 14 mai prochain. Les prochaines versions bêta, qui sortiront après cette date, devraient ainsi être plus complètes.

Pour l'heure, la première version d'Android 15 propose notamment de nouveaux widgets météo Pixel à installer sur l'écran d'accueil. Ces derniers sont plus visuels et davantage en phase avec le look actuel de l'interface des smartphones conçus par Google. On peut également noter de nouveaux réglages de sécurité pour le réseau mobile et le Wi-Fi, et surtout la possibilité de cacher le nom de l'appareil pour une plus grande discrétion.

Plus intéressant, Google propose désormais avec Android 15 la possibilité de définir un autre portefeuille par défaut, à la place de Google Wallet. Cette nouveauté peut être liée au DMA européen, qui vise à réguler les pratiques des géants du Web.