Android va vous laisser choisir votre solution de paiement mobile par défaut, en lieu et place de Google Wallet

Sur de nombreux systèmes d'exploitation, il est possible de configurer les applications lancées par défaut pour effectuer certaines tâches. Les navigateurs internet, les applications SMS et les assistants vocaux, pour n'en citer que quelques-uns, peuvent ainsi être choisis par les utilisateurs d'Android à leur convenance. Cette fonctionnalité permet non seulement de personnaliser un smartphone suivant les besoins, mais offre également la possibilité de rendre les outils de la concurrence aussi pratiques à utiliser que les services propriétaires.

Les applications de paiement s'ajoutent donc à cette liste sur Android 15. Via le menu dédié dans les paramètres système, il sera possible de choisir entre Google Wallet et d'autres applications tierces pour remplir cette fonctionnalité. Ainsi, lors d'un achat en caisse ou en ligne, pour utiliser une carte de fidélité, des clés de voiture ou tout autre support compatible, les raccourcis dédiés devraient lancer le service choisi par l'utilisateur.