Google Wallet peut automatiquement récupérer des billets de cinéma ou des cartes d'embarquement

Quand il s'agit de e-tickets, cela vous arrive-t-il d'avoir quelques difficultés pour les faire valider au guichet ? Il faut ouvrir l'application du cinéma, ou encore sa boîte mail, et on sait très bien que c'est justement dans ces moments-là que rien ne fonctionne comme prévu. Heureusement, pour peu que le billet soit muni d'un code QR, Google Wallet peut le récupérer, ce qui facilite grandement le processus.

L'outil de Google va désormais plus loin en extrayant automatiquement ce type de document depuis votre boite Gmail. Une intégration pratique qui ne s'arrête cependant pas là, puisque les cartes d'embarquement sont également concernées.

Attention toutefois, la firme précise que les courriels doivent inclure les éléments complets du billet ou de la carte, et que « cette intégration est actuellement en cours de déploiement pour certaines chaînes de cinéma et compagnies aériennes dans le monde ». Il est donc possible que l'ajout automatique ne fonctionne pas encore pour vous. Mais, pas de panique, Google affirme travailler à l'extension de cette fonctionnalité avec d'autres entreprises