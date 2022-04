Google Wallet pourrait bientôt faire son retour sur votre smartphone Android

Le moteur de recherche avait préféré miser à l'époque sur Google Pay, son service de paiement mobile, et avait retiré progressivement l'application du Play Store.

Ce nouveau Google Wallet serait pour sa part intégré directement à Android 13. Il permettrait aux utilisateurs d'enregistrer leur carte bancaire utilisée pour Google Pay, mais aussi leurs différentes cartes de fidélité au format numérique, des coupons de réduction, ou des billets de train et d'avion.

Google Wallet pourrait également être intégré à d'autres applications, notamment pour y déposer en un clic un billet de transport ou accéder à un coupon de réduction enregistré dans l'application.

Il faudra sûrement attendre quelques semaines pour en savoir plus sur le retour de Google Wallet. La conférence Google I/O, prévue les 11 et 12 mai, devrait offrir une présentation détaillée d'Android 13 et pourrait donc nous aiguiller sur le sujet.