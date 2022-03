Google I/O 2022 : le géant américain devrait présenter le Pixel 6A et sa Pixel Watch

Habitué des leaks du monde des smartphones, des écouteurs et des montres des plus grands constructeurs (Apple, Samsung, Google…), Jon Prosser a récemment expliqué que, selon ses sources, le Pixel 6A pourrait enfin être annoncé durant l'événement Google I/O 2022, soit le 11 ou le 12 mai 2022. Seul bémol, la mise en vente du smartphone serait quant à elle fixée pour fin juillet 2022, soit plus de deux mois après l'annonce. Comme d'habitude, la raison serait la pénurie des composants que vous connaissez déjà.