Le Google Pixel 5a sortirait en juin, de nouveaux Pixel Buds en avril

Le Pixel 5a a déjà fait l'objet de plusieurs fuites. Il serait équipé du même SoC Snapdragon 765G que le Pixel 5, faisant alors des concessions sur la charge sans fil, la fréquence de rafraîchissement ou la certification de résistance à l'eau pour réduire les coûts.

Il embarquerait 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Une rumeur évoque la possibilité d'une caméra frontale sous l'écran. On sait que plusieurs smartphones de ce type sont prévus pour cette année, mais ce serait une surprise que Google soit l'un des pionniers en la matière, les Pixel arborant généralement un design conservateur.

Autrement, Jon Prosser indique aussi une fenêtre de sortie pour la prochaine génération des Pixel Buds. Les écouteurs true wireless de Google seraient lancés à la mi-avril.