Fiche technique, design... Le Pixel 5a fuite déjà

On voit mal l'appareil sur la photo, mais il semble qu'il n'y ait ni encoche ni poinçon pour loger la caméra frontale. Absence d'un capteur photo selfie ou système de type pop-up, le mystère reste pour l'instant entier. Une rumeur évoque la présence d'un capteur photo sous l'écran mais Google n'est pas connu pour être à la pointe des innovations matérielles sur ses mobiles, il s'agirait d'une surprise de taille si c'est le cas. La source indique en tout cas que le lecteur d'empreintes est intégré sous l'écran.

Le Pixel 5a serait commercialisé avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, c'est ce que l'on attend d'un smartphone milieu de gamme de Google, qui n'a jamais cherché à faire la course aux chiffres pour se concentrer sur l'optimisation logicielle de ses appareils. Il devrait être propulsé par le SoC Snapdragon 765G de Qualcomm et sortirait en avril ou mai 2021.