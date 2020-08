Pixel 5 : un premier benchmark confirme le positionnement milieu de gamme

Pixel 5 : le Snapdragon 765G aux commandes

Si tous les précédents smartphones Pixel bénéficiaient du nec plus ultra de chez Qualcomm, le futur appareil de Google change de philosophie. En lieu et place d’un Snapdragon 865, le Pixel 5 sera équipé d’un Snapdragon 765G : un excellent SoC, compatible 5G, que l’on retrouve sur une grande variété d’appareils aux tarifs variés, du Xiaomi Mi 10 Lite au OnePlus Nord, en passant par le plus onéreux Motorola Edge.

Le modèle testé sur AI Benchmark profite en outre de 8 Go de RAM dont nous ignorions s’il s’agit de LPDDR4 ou 5. Le smartphone a effectué le test via Android 11.

Des bruits de couloir récents tablent aussi sur la présence d’un écran poinçonné OLED de 6,67 pouces cadencé à 120 Hz. Le Pixel 5 serait aussi équipé d’une configuration à deux appareils photo et d’une fonctionnalité de recharge bilatérale. Les features de contrôles gestuels permis par le radar Soli seraient quant à elles discontinuées.

On sait déjà que les précommandes pour le Pixel 5 ouvriront le 8 octobre prochain. Selon certaines sources, le smartphone pourrait être tarifé autour de 700 $ aux États-Unis.