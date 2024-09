Mais ce n'est pas tout ! En effet, le futur Pixel 9a pourrait embarquer un modem Exynos 5300, soit le même que celui équipé par la gamme Pixel 8. Du côté des nouveaux Pixel 9, on profite d'un modem Exynos 5400, plus efficient et permettant notamment le SOS par satellite ainsi qu'une meilleure prise en charge de la 5G. Cela ne devrait pas être le cas du modèle intermédiaire à venir.