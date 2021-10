Le Google Pixel 6 se lance le 19 octobre, c'est officiel

Le Pixel 6 et sa déclinaison plus premium, le Pixel 6 Pro, sont très attendus car ils marquent le grand retour de Google sur le segment haut de gamme, avec de nouvelles ambitions. Entre leur design atypique et leur fiche technique qui s'annonce alléchante selon les fuites (avec une puce Tensor maison co-développée avec Samsung ), les deux smartphones devraient beaucoup faire parler d'eux.

Et surtout, cette année, Google a attendu la sortie de ses appareils pour donner le coup d'envoi d'Android 12, qui arrive un peu plus tard que d'habitude. Les Pixel 6 et 6 Pro vont donc être l'occasion de mieux se familiariser avec la mise à jour.