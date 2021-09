Une présentation mi-octobre pour le Google Pixel 6 ? C'est ce que laisse penser un nouvel indice

Or cette date est déjà apparue dans un récent post Instagram de Google. Elle a aussi été mentionnée par l'informateur Jon Prosser, qui ne s'était pas trompé en dévoilant le design des Pixel 6 et 6 Pro des semaines avant Google. D'après lui, le 19 octobre correspondrait à l'ouverture des précommandes, on l'imagine, dans la foulée d'une présentation officielle. Les livraisons débuteraient huit jours plus tard, le 28 octobre. Cela coïnciderait ainsi avec la promesse d'une sortie automnale faite par Google.

Rappelons que la plupart des caractéristiques techniques des appareils ont déjà fuité. Le Pixel 6 Pro devrait par exemple être équipé

d'un écran 1440p et 120 Hz, d'une batterie de 5 000 mAh et d'un

téléobjectif avec zoom optique jusqu'à 4x. Aucun prix n'a été évoqué pour le moment.