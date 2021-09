Le Google Pixel 6 Pro se dévoile un peu plus, écran 1 440p et 120 Hz au programme

Toujours selon cette source, le Pixel 6 Pro serait équipé d'une batterie d'une capacité généreuse de 5 000 mAh. Compatible avec la recharge par induction, il intégrera aussi la recharge sans-fil des appareils et accessoires compatibles avec son propre accumulateur.

Côté photo, on peut s'attendre à un capteur principal Samsung GN1 de 50 MP, couplé à un module ultra grand-angle Sony IMX386 de 12 MP et d'un téléobjectif Sony IMX586 de 48MP autorisant un zoom optique jusqu'à 4x.

Le Pixel 6 Pro sera bien sûr livré sous Android 12 , et l'on peut également citer la présence de 12 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage pour l'une des configurations disponibles. Le smartphone disposerait aussi d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et de la prise en charge du Wi-Fi 6E.