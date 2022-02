Android 13 : découvrez les premières images et nouveautés de l'OS dévoilées par Google

Un nouveau panneau de Paramètres rapides doit aussi être testé par les développeurs, notamment pour les applications proposant des notifications instantanées. Il sera possible de les ajouter directement aux Paramètres rapides. Plus encore, les thèmes d'icônes peuvent être modifiés par les utilisatrices et utilisateurs à leur guise afin de les adapter au mieux à leur fond d'écran. Il va être aussi possible de définir la langue d'utilisation de chaque application, pratique pour les polyglottes.