Le nouveau Google Wallet est accessible à l'ensemble des utilisateurs Android

Avec le déploiement de cette nouvelle version, Google Wallet en profite pour se refaire une beauté sous Material You. Celle-ci regroupe votre carte de crédit, vos différents passes, vos cartes de fidélité ou encore vos documents d’identité (dans certains pays uniquement).

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger l’application sur le Google Play Store. À noter que votre appareil doit exécuter Android 5.2 ou une version plus récente du logiciel. Pour celles et ceux qui disposaient déjà de Google Pay sur leur smartphone, alors il vous suffit de mettre à jour l’application.