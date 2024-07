Pièces d'identité, permis et assurance auto... Vous allez pouvoir stocker bien plus que des cartes de crédit dans votre Google Wallet

Fouiller frénétiquement pour chercher x ou y document dans une situation où l'on n'a pas le temps de le faire est une situation assez récurrente et un peu agaçante. C'est pourquoi Google travaille à l'ajout de cette fonctionnalité : dans le but que cela n'arrive (presque) plus. Celle-ci, fort pratique, vous offrirait la possibilité de numériser et d'archiver divers documents textuels au sein de votre portefeuille virtuel, garantissant ainsi un accès aussi aisé que prompt à ces précieuses informations.

Cette avancée a été mise en lumière grâce aux recherches d'AssembleDebug, qui, lors d'une analyse d'APK, a dévoilé les rouages de cette fonctionnalité. D'après les échos rapportés par Android Authority, l'application pourra automatiquement identifier une pléthore de documents, allant du passeport au permis de séjour, en passant par les cartes d'étudiant et même les attestations d'assurance automobile.

L'interface changera pour accueillir une nouvelle rubrique dans le menu Ajouter au portefeuille, où il sera possible de capturer l'image du document souhaité, que Google Wallet scannera et conservera. Le système prévoit également une étape de vérification et d'édition des informations extraites, comprenant notamment le numéro d'identification, la date d'expiration, le nom et l'adresse, afin de pallier toute éventuelle inexactitude lors de la capture initiale.