L'analyse du code révèle la présence d'un bouton permettant d'activer ou de désactiver cette fonction de résumé automatique. Cela suggèrerait que Google envisage d'offrir aux utilisateurs un certain degré de contrôle sur cette nouvelle fonctionnalité. Une telle approche pourrait refléter une éventuelle prise en compte des préoccupations liées à la confidentialité et à l'autonomie de certains utilisateurs face à l'utilisation de l'IA.

En théorie, cette fonctionnalité permettrait de parcourir rapidement le contenu des fichiers sans les ouvrir individuellement, ce qui pourrait faciliter la recherche d'informations spécifiques. Fini le casse-tête du tri et de l'archivage ? Peut-être, mais ne crions pas victoire trop vite.

Reste à voir comment cette fonctionnalité se comportera face à l'épreuve du réel. Sa précision, sa facilité d'utilisation et surtout l'accueil que lui réserveront les utilisateurs seront déterminants. Et n'oublions pas la sempiternelle question de la confidentialité : comment Google jonglera-t-il entre innovation et protection des données personnelles ? N'oublions pas que la société n'est vraiment pas un exemple en la matière et qu'elle a aligné les procès et les litiges sur le sujet ces dernières années.