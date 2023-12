Google va scanner vos PDF pour vous permettre de retrouver plus facilement vos fichiers

La technologie avance, et nos applications et logiciels suivent le mouvement. L'explorateur de fichiers pour Android, Files by Google, ne fait pas exception à la règle, et pour preuve : ses développeurs sont en train d'y ajouter une fonctionnalité très appréciée. En effet, il lui sera possible d'analyser les fichiers PDF et les images présents sur l'appareil pour en extraire les éléments clés.

Grâce à cela, on pourra utiliser le champ de recherche de l'application pour retrouver le menu d'un restaurant téléchargé il y a quelque temps, ou un ticket de caisse photographié, et ce, grâce à leur contenu. Les possibilités sont nombreuses, et l'outil permettra de s'y retrouver plus facilement dans les nombreux fichiers qui peuvent s'accumuler sur une tablette ou un smartphone. D'autant que Files by Google vient de s'armer d'un scanner de documents, le timing de la firme est donc parfait.

Certes, le concept n'est pas particulièrement nouveau, puisqu'il est déjà présent dans l'application Photos de Google depuis un certain temps, pour ne citer qu'elle. Toutefois, l'intégration gratuite d'une telle fonctionnalité directement dans un explorateur de fichiers est plutôt commode, et c'est un ajout qui devrait en intéresser plus d'un.