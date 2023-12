Android : Google va intégrer un scanner de documents à son explorateur de fichiers Files

On apprend par ailleurs que Google a ajouté un raccourci « Drive » au sein de l'application Files, dans l'onglet « Parcourir » et sous la section « Périphériques de stockage ». Cet onglet permet de basculer rapidement sur Drive pour accéder aussitôt tous les fichiers sauvegardés sur le cloud.

Notez par contre que Google est toujours en train de déployer ces nouveautés, de manière progressive, et visiblement au travers d'une mise à jour opérée directement par ses serveurs. Comprenez par là que même si vous avez la dernière version de Files by Google installée sur votre smartphone, il se peut que vous n'ayez pas encore accès à ces nouveaux outils et au raccourci Drive. Rien d'anormal, il faut simplement attendre.