Oups ! Quand Google diffuse des publicités de grandes marques sur des sites porno, voire illégaux

Toujours selon Adalytics, des publicités pour du soda et des alcools auraient également été affichées sur des sites web dédiés aux plus jeunes. Aussi, certains annonceurs estiment qu'il n'y a aucun moyen de savoir si Google respecte les normes de sécurité de leur marque, et exigent plus de transparence de la part du géant américain.

Dan Taylor, en charge des publicités chez Google, indique que « Google n'a pas identifié de revenus publicitaires partagés avec une seule entité sanctionnée ». Le géant américain s'est toutefois montré sceptique à l'encontre d'Adalytics en raison de la publication antérieure de rapports dits inexacts.