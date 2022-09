Accusée de monopole sur le marché publicitaire, Google risque une amende de 25 milliards d'euros

Si de plus en plus de régulateurs ciblent Google, comme c’est le cas aux États-Unis où la firme est accusée d’avoir dépensé des milliards pour étouffer la concurrence et devra répondre de ses actes lors d’un procès, pour l’heure, les sanctions infligées n’ont pas été suffisantes. Par exemple, une amende comme celle donnée par l’Autorité de la concurrence à hauteur de 220 millions d’euros ne représente pas grand-chose pour Google, et ne la convainc pas forcément de changer ses pratiques.