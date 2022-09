La justice américaine accuse Google de dépenser des milliards pour être hors la loi

L'avocat de Google, John Schmidtlein, considère que la justice américaine et les États fédérés ont du mal à comprendre le marché en se concentrant peut-être un peu trop sur Bing ou DuckDuckGo, moteurs de recherche plus petits. Le juriste a tenté de sensibiliser le juge, lui expliquant que Google doit affronter la concurrence d'autres grandes sociétés et plateformes, telles TikTok (ByteDance), Meta (Facebook), Amazon, Grubhub (plateforme de livraison de repas), elles aussi utilisées comme des moteurs de recherche par leurs utilisateurs.