Antitrust : Google contre-attaque la justice américaine en rappelant l'existence de Bing

Google doit faire face à d'autres plaintes émanant de plusieurs états américains, notamment du Texas, du Colorado et du Nebraska. Tous pointent l'omniprésence de l'entreprise sur le marché de la recherche en ligne, ainsi qu'un monopole dans le domaine de la publicité en ligne.

La plainte déposée par le département de la justice a été signée par 11 Etats et d'autres ont demandé à y participer, parmi lesquels la Californie, berceau de Google et de la Silicon Valley.

Rappelons que le géant Facebook est lui-aussi accusé de monopole au travers d'une plainte signée par 46 états américains.

Dans l'Union Européenne, pour faire face aux plaintes, Google a mis en place son ballot screen, un écran d'accueil présenté à la configuration d'un smartphone Android et permettant à l'utilisateur de choisir un moteur de recherche alternatif par défaut. Cependant, le fonctionnement de cet écran et la visibilité attribuée aux concurrents de Google sont largement critiqués. La firme californienne procède en effet à des enchères et fait payer les autres moteurs pour leur permettre de la concurrencer.