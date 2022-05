Énervé, Google estime avoir reçu une sanction criminelle injustifiée par l'UE

Et alors que le Digital Markets Act viendra bientôt plus durement encadrer et sanctionner les abus de position dominante des géants du numérique, Google est en attente d'une autre décision, qui sera rendue le 14 septembre dans le cadre d'un appel fait contre l'amende record de 4,3 milliards d'euros, prononcée contre lui en 2018 cette fois pour avoir favorisé son moteur de recherche sur l'OS Android.