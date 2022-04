Google propose désormais d'effacer vos données personnelles des résultats de recherche

Quand une demande de retrait d'une page est effectuée, celle-ci est analysée de fond en comble. En fonction de la conclusion de l'analyse, le nom de domaine peut être soit banni de tous les résultats de recherche de Google Search, soit des résultats pour les requêtes incluant le nom de la personne ou un identifiant. La demande peut aussi être rejetée si estimée illégitime.

Google fait savoir que la procédure n'a pas vocation à limiter l'accès à des informations d'utilité générale. L'exemple des sites de presse est cité : si votre nom apparaît dans un article, il est peu probable que votre demande aboutisse. La mesure semble plus concerner les bases de données ou les forums.

De plus, si le contenu apparaît dans des fichiers publics de sites gouvernementaux ou de sources officielles, la sollicitation n'aboutira pas non plus.