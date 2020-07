En Belgique, Google condamnée pour non-respect du droit à l'oubli

Dans son jugement, l’APD distingue donc les informations à caractère public relevant du droit à l'information de celles à caractère privé susceptibles de nuire à une personne. Une démarcation pas toujours facile à cerner, comme l’explique Hielke Hijmans, Président de la Chambre Contieuse : « Dans le droit à l’oubli, il faut trouver un juste équilibre entre d’une part, le droit du public à accéder à l’information, et, d’autre part, les droits et intérêts de la personne concernée. Si certains des articles cités par le plaignant peuvent être considérés nécessaires au droit à l’information, les autres, qui relatent des faits de harcèlement non démontrés et vieux d’environ 10 ans, doivent pouvoir tomber dans l’oubli ».