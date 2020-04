Droit à l’oubli : le Conseil d’État donne raison à Google face à la CNIL

Un déréférencement qui fait polémique

À la France de choisir le « droit à l'oubli » qu'elle veut pour ses citoyens

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait prononcé sa sanction contre Google en 2016 . À l'époque, elle exigeait qu'une personne puisse obtenir le retrait des résultats affichés en tapant son nom dans la barre de recherche, mais le géant du net ne permettait cette démarche que pour les extensions correspondant à des pays de l'Union européenne (UE), comme « Google.fr ». Un système de « géoblocage » était mis en place pour bloquer l'accès au contenu litigieux dans les zones géographiques concernées, mais ce contenu demeurait donc accessible dans le reste du monde. La CNIL estimait, en 2016, que«».Face à l'amende exigée par la Commission, Google a décidé de riposter : la firme saisit le Conseil d'État, qui demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se prononcer sur l'affaire. En septembre 2019, les juges européens précisent que le moteur de recherche doit «», et non sur l'ensemble des versions à travers le monde.Ce vendredi, le Conseil d'État s'est aligné sur l'interprétation de la justice européenne. Pour lui, en l'état du droit applicable, il n'existe pas d'obligation plus large pour le moteur de recherche.Mais la CJUE n'avait pas totalement fermé la porte à un déréférencement total. Elle «», se console la CNIL dans son communiqué de presse.Une porte est même laissée ouverte, selon le gendarme des données personnelles : «». La décision retombe donc dans l'escarcelle de la politique nationale.