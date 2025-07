Le démarchage téléphonique continue de faire des dégâts, mais cette fois du côté des entreprises. La société TECH ENR a été lourdement sanctionnée pour avoir ignoré les règles les plus élémentaires de prospection, et le fameux fichier BlocTel. L'affaire, dévoilée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ce lundi 7 juillet 2025, rappelle l'importance de connaître la réglementation actuelle, surtout avec les changements drastiques prévus en 2026.