MattS32

toto1234: toto1234: Le seul truc qui marche ce sont les amendes en pourcentage de chiffre d’affaire (5 ou 10%).

C’est probablement l’ordre de grandeur ici…

On parle pas d’une grosse boîte, son dernier bilan publié (date un peu, certes, puisque de 2017) affiche un chiffre d’affaire d’environ 600 000, elle avait 1 ou 2 salariés en 2022, et son siège social et unique établissement est visiblement un appartement parisien, donc c’est vraisemblablement pas une société qui fait plus de 4 millions d’euros de CA.

C’est un courtier d’assurance, pas un assureur, donc il touche juste une commission sur les contrats qu’il vend, du coup c’est pas du tout le même ordre de grandeur de CA qu’un assureur, les primes d’assurance étant en général dans ce cas versées directement à l’assureur, pas au courtier, donc n’entrent pas dans son CA.