Cette mesure attendue de longue date entrera en vigueur en 2026. Elle vise à protéger les consommateurs contre les appels commerciaux non sollicités, en imposant aux entreprises de recueillir l’accord explicite des personnes avant de les contacter par téléphone. En clair, l'opposition au démarchage est dorénavant la norme et les entreprises souhaitant prospecter par téléphone doivent impérativement obtenir le consentement des personnes avant de les joindre par téléphone.

Pour ce faire, les individus devront avoir rempli et signé un formulaire reçu par mail, ou avoir consenti à être contacté par des entreprises, par exemple lors d'une visite dans un point de vente physique. Sans l'approbation éclairée du client et sa signature, pas d'appel.

La législation prévoit également la possibilité de bloquer l’ajout systématique des numéros de téléphone fixe dans les annuaires publics. Elle autorise en outre l’échange de données entre la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

L’entrée en vigueur de cette interdiction est prévue pour août 2026. Pour les utilisateurs, vous comme nous, c'est une éternité et nous devrons encore utiliser des applications comme l'excellent Orange Téléphone pour filtrer les dizaines d'appels commerciaux par an. Pour les entreprises par contre, il ne leur reste que quelques mois pour s'adapter à cette nouvelle réglementation.