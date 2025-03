Hanandano

La loi n’a pas pour but d’empêcher les gens de s’y livrer. Aucune loi n’empêche grand chose. 1/ elle a un rôle de dissuasion en partie et limité (on le sait très bien avec la peine de mort, tout à fait inutile) mais elle va réduire le harcèlement des entreprises qui sont connues et aisément reconnaissable. Ex: les truc de crédits conso 2/ elle a pour but de donner les moyens de sanctionner les contrevenants 3/ malheureusement aujourd’hui faire une loi c’est de la communication « regardez on fait quelque chose ».

Mais reprocher à une loi de ne pas empêcher la commission d’un crime / délit c’est un peu reprocher à son assurance maladie de tomber malade. Ca permet d’encadrer la situation d’obtenir réparation si c’est ce que la loi prévoit.

Je pense que votre reproche c’est plus que pas grand chose n’est fait (d’après vous) du côté des forces de police pour faire cesser ces activités.