On se dirige peut-être, sans doute même vers la législation la plus dure envers le démarchage téléphonique. La proposition de loi visant à interdire la pratique, portée par le sage Pierre-Jean Verzelen et, entre autres, sa collègue Olivia Richard, a été adoptée à l'unanimité jeudi 14 novembre, par 340 voix contre 0. Le texte, qui avait déjà franchi l'étape de la commission des lois et des amendements, est désormais transmis à l'Assemblée nationale. Avant son adoption définitive plus que probable, voyons ce qui va changer pour le démarchage téléphonique une fois la loi adoptée.