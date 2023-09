Démarchage téléphonique : bloquez vite ces 12 numéros pour être tranquille

Les numéros, c'est bien, mais il ne faut pas non plus oublier que dans tous les cas, le démarchage téléphonique est soumis à une réglementation qui s'est durcie en 2023. Depuis le 1er janvier, les démarcheurs téléphoniques ne peuvent plus utiliser de numéros débutant par les préfixes 06 et 07, qui sont associés et réservés aux téléphones portables.