Le démarchage téléphonique depuis un 06 ou un 07, c'est enfin terminé

Ainsi, dans quelques jours, les plateformes commerciales seront cantonnées au 09. Plus exactement, elles devront utiliser les préfixes 09 37, 09 38 et 09 39 pour leurs activités téléphoniques. Des exceptions pour les numéros polyvalents et ceux dont la racine va de 09 475 à 09 479 sont prévues.

« Ces numéros en 09 pourront aussi être utilisés pour l'envoi de messages d'une enseigne commerciale à ses clients, ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l'arrivée d'un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.) », précise la DILA.

Au-delà de permettre une meilleure identification et de renforcer la lutte contre les fraudes et les abus, cette nouvelle régulation permettra aussi d'éviter l'épuisement des numéros de téléphone commençant par 06 et 07.