En bloquant ces préfixes, vous réduirez donc drastiquement les appels indésirables. Celles et ceux d'entre vous qui sont installés en Outre-mer doivent surveiller d'autres préfixes. Il s'agit du 09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, du 09476 pour la Guyane, du 09477 pour la Martinique, et des 09478/09479 pour la Réunion et Mayotte. Notez-les, affichez-les sur la porte d'entrée, à côté du téléphone ou sur le frigo, et bloquez-les sans hésiter !