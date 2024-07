Une nouvelle application, sur iPhone, donne un total contrôle sur le démarchage téléphonique et les appels indésirables

Le démarchage téléphonique et les autres appels indésirables sont de mieux en mieux encadrés par la loi et de plus en plus sanctionnés, c'est un fait. Mais le fléau est tel, sans mauvais jeu de mots, qu'il est difficile de s'en débarrasser. Si vous utilisez un iPhone au quotidien et que vous souhaitez bloquer des numéros non par un par un mais carrément par plages, nous sommes tombés sur une application, Begone, qui permet d'écarter les spammeurs. Nous avons testé l'outil pour vous, voici comment il fonctionne.