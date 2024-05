Les iPhones toujours plus infectés par les logiciels espions, Apple alerte ses utilisateurs, comment éviter d'être surveillé ?

Alors qu'Apple émet des alertes dans plus de 150 pays depuis 2021 sur ces attaques par logiciels espions « mercenaires », la société a toujours refusé de communiquer sur l'identité des hackers. Elle n'a pas non plus dit s'il s'agissait d'une attaque d'État, et elle s'est encore moins attardée sur la nature des logiciels concernés. Il s'agit-là peut-être d'un moyen d'éviter d'éveiller les soupçons de cybercriminels qui ne s'en seraient pas encore pris aux iPhone, ou bien de protéger les victimes potentielles ou déjà surveillées. Toujours est-il que l'omerta est de mise.

Un silence que brise BlackBerry, hier géant des smartphones, aujourd'hui reconverti en société de sécurité, sur son blog. En effet, LightSpy est ouvertement désigné comme le coupable idéal.

LightSpy est un outil complet de surveillance qui se concentre principalement sur l'exfiltration des informations privées des victimes, notamment des données de localisation très précises et des enregistrements audio lors d'appels VoIP. Autrement dit, il permet au hacker de localiser sa cible avec une précision quasi parfaite, ce qui le rend extrêmement dangereux.



Les modules de LightSpy sont conçus pour extraire des informations des appareils et des fichiers enregistrés. Ils ciblent notamment les applications de messagerie populaires telles que QQ, WeChat et Telegram. De plus, LightSpy dispose d'un plugin capable d'explorer l'historique de paiement de la victime avec WeChat Pay (Weixin Pay en Chine). Il peut également accéder aux contacts, aux SMS, à l'historique des appels, à la localisation GPS, à l'historique des connexions Wi-Fi et à l'historique de navigation des navigateurs Safari et Chrome. Une fois implanté dans l'iPhone, celui-ci devient un parfait petit espion.