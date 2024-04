DoubleYou : quand un ancien d'Apple et un ex-ingénieur de la NSA veulent protéger votre iPhone et votre Mac

Ils sont partis d'un constat. Tandis que les Macs sont de plus en plus privilégiés en entreprise, le manque de produits de sécurité de qualité pour macOS et les iPhone, en comparaison de Windows, est de plus en plus palpable. Ceci est d'autant plus vrai face à la prévalence et à la complexité croissantes des menaces en ligne. Dans cette optique, les deux hommes veulent élaborer des outils de défense destinés aux entreprises, pour qu'elles les intègrent dans leurs solutions de sécurité.